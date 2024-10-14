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Политолог прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине

Политолог Дудчак: Германия не перестанет поставлять оружие Украине

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Matthias Schrader/AP

Политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что Германия завершила поставки военной помощи Киеву. По мнению эксперта, это лишь слова, поскольку ФРГ играет значительную роль в поддержании существования Украины.

«Разговоры о том, что Германия теперь не будет поддерживать Украину, звучат приятно, но далеки от истины, потому что, может, у Германии и есть временные осложнения, но ее дожмут. И нынешнее американская администрация сделает все, чтобы Германия продолжала поддерживать ВСУ», — сказал Дудчак.

Он добавил, что Германия лишена суверенитета, поэтому продолжит работать в интересах Вашингтона.

13 октября журнал Bild сообщил, что Германия завершила поставку тяжелой военной техники Украине. По его данным, после отправки Киеву 18 танков Leopard 2 дальнейших поставок не будет, хотя у бундесвера в наличии около 300 таких танков. Это также касается боевых машин пехоты, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и др.

Как позднее заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, отказ Германии предоставлять в распоряжение ВСУ военную технику стал серьезным ударом по позициям Украины, «она уже проиграла войну».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что минобороны Германии потеряло веру в ВСУ.

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