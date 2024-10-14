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В Госдуме назвали заявление Байдена по ядерному оружию «сотрясением воздуха»

Депутат Журавлев назвал заявление Байдена по ядерному оружию сотрясением воздуха

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Максим Блинов/РИА Новости

Заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам по сокращению ядерного оружия можно расценивать лишь как «сотрясение воздуха». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, пишет РИА Новости.

Депутат напомнил, что через месяц в США выберут нового президента, а такой сложный вопрос, как контроль над ядерным вооружением, «требует тщательной, возможно, даже многолетней проработки».

13 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас невозможно вести переговоры с США по ядерному оружию. Все обусловлено условиями безопасности России.

Ранее в Венгрии оценили изменение ядерной доктрины России.

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