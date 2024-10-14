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Еще одну страну пригласили на саммит БРИКС в Казани

Бахрейн пригласили на саммит БРИКС в Казани

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Росконгресс

Посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати заявил, что королевство получило приглашение на саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в мероприятии примет участие делегация Бахрейна, которую возглавит министр иностранных дел страны Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни.

3 октября сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее в Кремле рассказали о преимуществах БРИКС.

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