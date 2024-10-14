На Западе изменилось восприятие президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus.

«После того как в последние годы Запад заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — сказал он.

Полковник добавил, что киевские союзники хотят нести бремя этого конфликта лишь в ограниченном формате.

Незадолго до этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать на Запад после поражения.

Меркурис также обвинил Зеленского в «сдаче Донбасса» и других прифронтовых территорий Украины.

Ранее в Совфеде призвали Запад признать Зеленского «отыгранным материалом».