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В ФРГ заявили об изменении восприятия Зеленского на Западе

Полковник ФРГ Тиле: на Западе изменилось восприятие Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Западе изменилось восприятие президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии немецкому изданию Focus.

«После того как в последние годы Запад заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — сказал он.

Полковник добавил, что киевские союзники хотят нести бремя этого конфликта лишь в ограниченном формате.

Незадолго до этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать на Запад после поражения.

Меркурис также обвинил Зеленского в «сдаче Донбасса» и других прифронтовых территорий Украины.

Ранее в Совфеде призвали Запад признать Зеленского «отыгранным материалом».

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