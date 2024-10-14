Британия ввела санкции против космического агентства Ирана

Великобритания ввела санкции против космического агентства Ирана и нескольких членов генералитета страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт правительства Соединенного Королевства.

Заморожены активы главнокомандующего ВС Ирана генерал-лейтенанта Абдулрахима Мусави, бригадного генерала Мохаммада Хоссейна Дадраса, командующего ВВС Ирана Хамида Вахеди, главы разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Каземи, контр-адмирала Хабиболлы Сайяри и бригадного генерала Али-Мохаммад Наини. Им также запрещен въезд в Великобританию.

До этого в Минобороны Британии заявили, что участвовали в отражении ракетного удара Ирана по Израилю.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

В Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что власти будут защищать своих граждан. Он подчеркнул, что у обстрела будут последствия, и у израильских военных есть планы на этот счет.

Ранее МИД Британии вызвал временного поверенного в делах Ирана из-за поставок РФ ракет.