Британские силы участвовали в отражении удара Ирана по Израилю

Британские военнослужащие сыграли важную роль в отражении ракетного удара, который Иран нанeс по Израилю во вторник вечером. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

«Решительно осуждаю осуществленную Ираном атаку против Израиля. Сегодня вечером британские силы сыграли свою роль в попытке предотвратить дальнейшее обострение на Ближнем Востоке. Я хочу поблагодарить британских военнослужащих, участвовавших в этой операции, за их мужество и профессионализм», — написал Хили в своем аккаунте в соцсети X.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела иранская сторона выпустила по израильской территории около 400 ракет. Одной из целей атаки стал город Тель-Авив.

В Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что власти будут защищать своих граждан. Он подчеркнул, что у обстрела будут последствия, и у израильских военных есть планы на этот счет.

Ранее глава МИД Ирана Аракчи заявил, что ракетный удар по Израилю завершен.