Лидеры ЕС готовят жесткое обращение к Грузии перед выборами

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) собираются предупредить Грузию о том, что правительство республики ставит под угрозу путь страны в политическое объединение. Как пишет Reuters, соответствующее заявление содержится в проекте заключения саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября и незадолго до выборов в Грузии.

Как отмечается в материале, Тбилиси получил статус кандидата на вступление в ЕС в конце 2023 года, однако риторика и действия правящей партии «Грузинская мечта» вызывает беспокойство в европейских столицах.

Документ ЕС «подтверждает готовность Союза поддержать грузинский народ на его европейском пути», но также «повторяет свою серьезную обеспокоенность по поводу курса действий грузинских властей».

Кроме того, ЕС подчеркнет, что действия властей страны «ставят под угрозу путь Грузии в ЕС и де-факто останавливает процесс вступления».

В начале октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии страна никогда не вступит в Евросоюз. Он выразил надежду, что после парламентских выборов Грузия вернется «к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе».

До этого Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона об иностранных агентах.

Ранее в Грузии не захотели убирать статью о стремлении в ЕС и НАТО из конституции.