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В России призвали мировое сообщество заявить о недопустимости обстрелов школ и детсадов

Москалькова призвала коллег заявить о недопустимости обстрелов школ и детсадов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на международной конференции в Катаре «По защите детей и уязвимых групп» призвала зарубежных коллег сделать заявление о недопустимости обстрелов детских садов, школ, игровых площадок во время военных конфликтов. Ее слова приводит РИА Новости.

Москалькова подчеркнула, что о защите прав детей в условиях вооруженных конфликтов прежде всего должны говорить омбудсмены.

Правозащитник также призвала коллег отметить в официальном документе недопустимость нарушать требования Конвенции о неизбирательном оружии и применять санкций в отношении поставок медикаментов, медицинского оборудования, гумпомощи.

Москалькова предложила направить заявление проходящей в Катаре конференции в правительства и парламенты стран, где продолжаются вооруженные конфликты.

Также российский омбудсмен сообщила, что после обращений к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, которые были разлучены в ходе специальной военной операции.

Ранее Москалькова сообщила, что посетила украинских военнопленных в России.

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