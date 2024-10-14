В России призвали мировое сообщество заявить о недопустимости обстрелов школ и детсадов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на международной конференции в Катаре «По защите детей и уязвимых групп» призвала зарубежных коллег сделать заявление о недопустимости обстрелов детских садов, школ, игровых площадок во время военных конфликтов. Ее слова приводит РИА Новости.

Москалькова подчеркнула, что о защите прав детей в условиях вооруженных конфликтов прежде всего должны говорить омбудсмены.

Правозащитник также призвала коллег отметить в официальном документе недопустимость нарушать требования Конвенции о неизбирательном оружии и применять санкций в отношении поставок медикаментов, медицинского оборудования, гумпомощи.

Москалькова предложила направить заявление проходящей в Катаре конференции в правительства и парламенты стран, где продолжаются вооруженные конфликты.

Также российский омбудсмен сообщила, что после обращений к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу совместно с МИД России удалось воссоединить 48 семей, которые были разлучены в ходе специальной военной операции.

Ранее Москалькова сообщила, что посетила украинских военнопленных в России.