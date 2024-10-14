В Госдуме оценили вероятность поддержки США одного из пунктов плана Зеленского

Депутат Госдумы Алексей Чепа высказал мнение, что США вряд ли поддержат пункт «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского об ударах западным оружием вглубь России. Об этом сообщает «Лента.ру».

По мнению Чепы, США не дают согласие на реализацию этого плана, поскольку опасаются, что это станет основанием для ответных действий со стороны России.

«Кроме того, мы видим, что американцы постепенно начинают «сливать» Украину», — отметил депутат.

По словам политика, в мире все реже звучат выступления в поддержку конфликта.

14 октября газета The Wall Street Journal опубликовала слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что один из пунктов «плана победы» Украины подразумевает нанесение ударов вглубь РФ западным оружием. По его словам, документ представляет собой «подробную стратегию», охватывающую военные, экономические, политические и дипломатические шаги.

Ранее Зеленский напомнил Западу о «решимости» по вопросу ударов вглубь России.