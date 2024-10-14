Посланник папы Римского по Украине прибыл в Москву

Посланник папы Римского Франциска по Украине кардинал Маттео Дзуппи в понедельник прибыл в Москву. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Визит продолжает миссию в рамках гуманитарной инициативы Ватикана по Украине. Возможна встреча Дзуппи с патриархом Кириллом», — сообщил источник.

Этим летом Дзуппи сообщил о продолжении своей посреднической миссии.

По словам папского посланника, при его участии был запущен механизм по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями на Украине, который «работает и продемонстрировал, что при его помощи можно решить проблемы, чтобы способствовать воссоединению семей».

24 июля государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, мало для решения конфликта из-за неучастия в переговорном процессе России.

Ранее в МИД России призвали Украину прислушаться к аргументам Ватикана.