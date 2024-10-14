Глава МИД Украины попросил помощи ЕС накануне зимы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал министров иностранных дел стран ЕС ускорить помощь для укрепления противовоздушной обороны и усиления энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Об этом он заявил во время заседания совета министров иностранных дел Европейского Союза, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Отмечается, что Сибига проинформировал европейских коллег о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях ВСУ. Глава МИД Украины также обвинил Россию в якобы нанесении ударов по гражданским судам.

Он также подчеркнул необходимость ускорить помощь ЕС для усиления противовоздушной обороны и укрепления энергетической устойчивости Украины накануне зимы, подчеркнули в ведомстве.

8 октября генсек НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом отметил, что Украине предстоит столкнуться с наиболее трудной зимой с начала конфликта. Он также подчеркнул, насколько сильно разрушена украинская критическая инфраструктура.

Ранее в США предрекли Украине суровую зиму из-за нехватки западного оружия.