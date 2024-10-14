Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что космос остается единственной сферой, где невообразимое взаимодействие РФ и США сохранилось невообразимым образом.

«Мы отслеживаем новости, как развивается космическая программа США», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, следили ли в Москве за пуском космического корабля американской компании Space X.

13 октября самая большая в мире ракета Starship, которая предназначена для пилотируемых миссий на Луну и Марс, стартовала в пятый испытательный полет на орбиту. Позднее сообщалось, что первая ступень носителя Super Heavy впервые в истории совершила обратную посадку на стартовый комплекс после запуска ракеты Starship.

7 октября лава NASA Билл Нельсон заявил, что совместная работа Российской Федерации и Соединенных Штатов в космосе — это феноменальный пример сотрудничества двух наций. До этого астронавт из США Трейси Дайсон, которая недавно вернулась с Международной космической станции с космонавтами из РФ, назвала полет с российскими коллегами привилегией.

Ранее в «Роскосмосе» подтвердили продолжение совместных с NASA полетов к МКС.