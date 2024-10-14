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В офисе Зеленского раскрыли детали «плана победы» Украины

Подоляк: план победы Зеленского подразумевает удары вглубь территории России

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Efrem Lukatsky/AP

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского подразумевает нанесение ударов вглубь РФ западным оружием, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит The Wall Street Journal.

Подоляк заявил, что план представляет собой «подробную стратегию», охватывающую военные, экономические, политические и дипломатические шаги.

Среди необходимых шагов, которые якобы поспособствуют урегулированию конфликта, Подоляк назвал поставку в распоряжение ВСУ большего количества ракет большой дальности, ATACMS и Storm Shadow, а также разрешение на их запуск по военным целям в глубине России.

При этом WSJ подчеркивает, что США пока отказываются дать разрешение, опасаясь, что Россия расценит это как серьезную эскалацию.

До этого сообщалось, что украинские чиновники и военнослужащие недовольны тем, что западные лидеры заявляют о возможности победы Украины, но ничего для этого не делают.

Ранее Алаудинов объяснил, почему Украину не примут в НАТО.

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