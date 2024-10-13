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Алаудинов объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Алаудинов: Запад не примет Украину в НАТО из-за страха столкновения с РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украину вряд ли примут в НАТО. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Не думаю, что руководству НАТО, то есть руководству европейских стран и Америки, нужно, чтобы у них был прямой конфликт с Россией», — отметил он.

До этого сообщалось, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России.

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