Украину вряд ли примут в НАТО. Такое мнение выразил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Не думаю, что руководству НАТО, то есть руководству европейских стран и Америки, нужно, чтобы у них был прямой конфликт с Россией», — отметил он.

До этого сообщалось, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в ФРГ делегации из Киева так и не удалось добиться передачи ракет Taurus и одобрения членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

Ранее Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России.