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План Зеленского опубликуют в ближайшие дни

Посол в Германии Макеев: «план победы» Украины опубликуют в ближайшие дни

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Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

«План победы» Украины президента страны Владимира Зеленского будет представлен в ближайшие дни. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева.

Отмечается, что часть плана включает в себя военные, дипломатические и экономические шаги, «чтобы заставить Россию пойти на переговоры». Речь также идет о санкциях против России.

Накануне советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что документ планируют показать украинцам в ближайшие дни. По его мнению, Зеленский «достаточно эффективно» проведет презентацию, на которой расскажет о всех деталях плана, который, подчеркнул Подоляк, касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного». Основные акценты этого плана уже понятны, но украинский президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна, добавил советник главы офиса.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.

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