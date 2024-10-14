В Кремле отреагировали на обвинения во вмешательстве в молдавские выборы

Россия отвергает обвинения со стороны Кишинева в том, что Кремль якобы вмешивается в выборы, которые должны состояться в Молдавии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения. <...> Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела. Там [в Молдавии] много политических сил и граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией. Им отказывают в этом праве», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что действующие власти Молдавии отказывают оппозиции в праве иметь политическое представительство и говорить о налаживании отношении с РФ, а также препятствуют освещению электорального процесса со стороны независимых СМИ.

14 октября Центризбирком Молдавии вынес предупреждения четырем кандидатам от оппозиции, участвующим в предстоящих 20 октября выборах президента страны. У всех четверых ЦИК усмотрел нарушения при финансировании избирательной кампании.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября 2024 года. В этот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. От правящей партии на пост главы государства баллотируется Майя Санду — действующий президент республики. Заявку на участие в выборах представителей блока «Победа» Центризбирком отклонил.

Ранее политолог допустил, что в Молдавии могут отменить итоги президентских выборов, если Санду проиграет.