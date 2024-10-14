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В Кремле не смогли ничего сказать о судьбе украинской журналистки Рощиной

Песков: Кремль не располагает сведениями о судьбе украинской журналистки Рощиной

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Кремль не располагает сведениями касательно судьбы украинской журналистки Виктории Рощиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты в ходе брифинга попросили Пескова прокомментировать информацию украинской стороны о том, что корреспондент находилась под арестом в России и скончалась в сентябре этого года.

«Нет, к сожалению, мы тоже не располагаем этой информацией. Я ничего не могу сказать», — ответил представитель Кремля.

4 октября «Украинская правда» сообщила, что внештатная сотрудница издания, журналистка Виктория Рощина пропала на территории новых регионов России.

Женщине 26 лет. По данным издания, в последний раз она выходила на связь 3 августа, уже с территории новых субъектов России, откуда вела репортаж. Туда она попала через Польшу.

После исчезновения журналистки главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева обратилась к властям России с требованием выдать Рощину, а к украинским властям — с требованием поспособствовать ее поискам.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

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