Песков оценил готовность РФ к самозащите

РФ сделает все необходимое для обеспечения своей безопасности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого все необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», — подчеркнул он.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать прогнозы службы внешней разведки НАТО о том, что военно-промышленный комплекс РФ позволит ей напасть на страны Альянса к концу 2020-х годов.

«Говорить о том, что именно российские вооруженные силы представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы все вместе переживаем», — подчеркнул Песков.

До этого Песков заявил, что учения ядерных сил НАТО в Европе ведут к дальнейшей напряженности.

В Североатлантическом альянсе информировали, что 14 октября на севере Европы начинаются учения ядерных сил НАТО «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). Они пройдут в основном в Великобритании, Бельгии и Нидерландах, а также в Северном море и продлятся две недели.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.