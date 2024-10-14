В Тбилиси рассказали, как на Западе относятся к грузинской культуре

Запад оказывает давление на грузинскую культуру по различным направлениям. Об этом сообщила одна из лидеров правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Теа Цулукиани, подавшая в отставку с поста вице-премьера — министра культуры Грузии для участия в предстоящих выборах в парламент. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

Политик вспомнила, как представители Европейского союза (ЕС) положили ей на стол бумагу, в которой было написано, как Грузия должна представлять себя на зарубежных культурных фестивалях.

«Эти эмиссары рассказывали мне, что такое Грузия и что такое грузинская культура. <...> Я воспротивилась, начала задавать им конкретные вопросы, почему они не хотели, чтобы мы представили традиции грузинской культуры так, как мы ее видим», — рассказала Цулукиани.

По ее словам, гости из Брюсселя ответили, что им не интересно, что думают граждане Грузии о своей культуре, но важно, как ее видят европейцы.

«Такой подход был для меня абсолютно неприемлемым», — подчеркнула она.

В начале октября посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии страна никогда не вступит в Евросоюз.

Он выразил надежду, что после парламентских выборов Грузия вернется «к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе».

До этого Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона об иностранных агентах.

Ранее в Грузии ответили на призыв Европарламента ввести прямые санкции против РФ.