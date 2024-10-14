Спикер палаты общин Канады выступил в украинской Раде

В Верховной раде Украины состоялось выступление спикера палаты общин Канады (нижняя палата парламента) Грега Фергюса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Сегодня в Раде [состоялось] выступление спикера палаты общин Канады Грега Фергюса», — написал парламентарий, не уточнив тему выступления политика.

Отмечается, что сегодня украинский парламент также должен рассмотреть ряд блокирующих постановлений.

Фергюса избрали спикером нижней палаты канадского парламента в октябре 2023 года. Он стал первым чернокожим, получившим эту должность. Его предшественник, Энтони Рота, ушел в отставку из-за скандала с приглашением ветерана СС на выступление украинского президента Владимира Зеленского.

Также в октябре текущего года Украину посещал новый генсек НАТО Марк Рютте, которому Зеленский рассказал о нуждах Киева.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленский получил еще одну звонкую «оплеуху».