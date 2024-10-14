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Российские войска ударили по пехоте ВСУ во время ротации

Экипаж ТОС «Тосочка» уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области

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Unsplash

В Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации на территории Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Разведкой было выявлено, что противник производит ротацию своих войск, после чего было принято решение на открытие огня (ТОС-2 «Тосочка»)», — рассказал источник.

Уточняется, что экипаж тяжелой огнеметной системы быстро развернулся по прибытии на место боевой работы. Он ударил по месту проведения по вражеским войскам в зоне их ротации.

Незадолго до этого российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области.

Накануне министерство обороны заявляло, что Вооруженные силы РФ за сутки отразили пять атак украинских войск на территории Курской области.

Ранее ВС России сорвали попытки ВСУ усилить позиции в районе Угледара.

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