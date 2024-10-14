Активность украинского лидера Владимира Зеленского на международной арене напоминает стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда ради мира он стремится втянуть в конфликт как можно больше стран. Об этом заявил российский посол в Италии Алексей Парамонов газете Corriere della Sera.

«Мы давно уже убедились, что международная активность режима Зеленского носит поистине оруэлловский характер», — подчеркнул он.

К примеру, отметил российский дипломат, не так давно украинский лидер посетил США с официальным визитом, где представлял так называемый «план победы» Украины. Парамонов обратил внимание, что это именно «план победы», а не умиротворения.

Зеленский, подчеркнул посол, стремится втянуть ЕС и НАТО в прямой конфликт с Россией.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны.

Ранее посол Мирошник заявил, что Зеленский получил еще одну звонкую «оплеуху».