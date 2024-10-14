Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский посол рассказал, как связаны Зеленский и писатель Оруэлл

Посол РФ в Италии Парамонов связал политику Зеленского с книгами Оруэлла

close
Caitlin Ochs/Reuters

Активность украинского лидера Владимира Зеленского на международной арене напоминает стилистику британского писателя Джорджа Оруэлла, когда ради мира он стремится втянуть в конфликт как можно больше стран. Об этом заявил российский посол в Италии Алексей Парамонов газете Corriere della Sera.

«Мы давно уже убедились, что международная активность режима Зеленского носит поистине оруэлловский характер», — подчеркнул он.

К примеру, отметил российский дипломат, не так давно украинский лидер посетил США с официальным визитом, где представлял так называемый «план победы» Украины. Парамонов обратил внимание, что это именно «план победы», а не умиротворения.

Зеленский, подчеркнул посол, стремится втянуть ЕС и НАТО в прямой конфликт с Россией.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский своими действиями ставит мир на грань третьей мировой войны.

Ранее посол Мирошник заявил, что Зеленский получил еще одну звонкую «оплеуху».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами