Дочь Навального уже несколько месяцев работает в штабе Камалы Харрис

Дочь основателя »Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального Дарья в настоящее время работает в избирательном штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Камалы Харрис. Об этом свидетельствуют данные профиля Дарьи Навальной в соцсети LinkedIn.

Судя по опубликованной информации, девушка уже несколько месяцев занимает позицию field organizer — это координатор волонтеров, работающих с избирателями.

В 2019 году Навальная поступила на бесплатное обучение в Стэнфордский университет в США. Летом 2024-го она закончила учебу.

22 февраля Дарья Навальная вместе с матерью Юлией встретилась в Белом доме с президентом Штатов Джо Байденом, который выразил им соболезнования в связи с тем, что они лишились отца и супруга, а также пообещал ввести против России санкции.

Алексея Навального не стало 16 февраля 2024 года. В качестве причины случившегося Следственный комитет РФ назвал «комбинированное заболевание».

Ранее стало известно о разногласиях между командами Байдена и Харрис в преддверии выборов.