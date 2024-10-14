Володин рассказал, как в Европе признали БРИКС

Время гегемонии Запада подошло к концу, БРИКС уже стал крупнейшим экономическим центром и гарантией развития мира по пути многополярности. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит… За БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее», — подчеркнул он.

По словам спикера Госдумы, страны на фоне развития БРИКС выбирают равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество государства «в интересах людей», а не в угоду интересам Запада.

В то время как экономика ЕС продолжает стагнировать, экономика стран БРИКС уже превысила показатели государств G7, обратил внимание Володин.

Кроме того, в мировом сообществе осознают, что БРИКС является гарантией многополярного мира.

К Европе, отметил он, уже «признали» БРИКС. К примеру, Сербия намерена стать членом организации, поскольку не видит в Евросоюзе партнера.

До этого сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что присоединение к БРИКС может стать для Сербии альтернативой вступлению в Евросоюз. Он также заявил, что Сербия обязательно направит представителя на саммит БРИКС в Казани.

Сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее стало известно о сомнениях в БРИКС по поводу членства Турции в организации.