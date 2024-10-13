Стало известно о сомнениях в БРИКС по поводу членства Турции в организации

Постоянное лавирование Турции на международной арене, в том числе в отношениях с Западом, вызывает сомнения у стран БРИКС относительно надежности Анкары как потенциального члена организации. Об этом пишет газета Aydınlık.

В статье отмечается, что непредсказуемая внешняя политика Турции, которая выражается в маневрировании между США, Россией, Китаем и другими странами, вызывает серьезные сомнения среди участников БРИКС. Однако страны объединения стремятся не отталкивать Анкару в «лоно Атлантики», пишет автор.

По его словам, Турция может использовать свои контакты с БРИКС как инструмент давления на Запад. Это подтверждается неоднозначными заявлениями турецких властей о перспективах сотрудничества с организацией и текущих отношениях с западными странами.

12 октября политический аналитик Серхат Латифоглу заявил, что членство в БРИКС даст Турции козыри в общении с Западом.

До этого политолог-международник Федор Лукьянов отметил, что намерение Турции вступить в БРИКС — политическая игра, рассчитанная на Запад.

Ранее в Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине.