Лавров обвинил Запад в умышленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня

Страны Запада намеренно нагнетают обстановку вокруг Тайваня, создавая угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в статье для «Российской газеты» к 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Министр подчеркнул, что Вашингтон и его сателлиты умышленно обостряют ситуацию в Тайваньском проливе, укрепляют политические и военные связи с администрацией острова, нарушая ими же признанные обязательства о соблюдении принципа «одного Китая».

Лавров отметил, что Россия и Китай, оценивая риски от создания Западом в АТР подрывающих безопасность в регионе узких военно-дипломатических механизмов, выступают с близких позиций.

Глава МИД указал, что позиция России по вопросу Тайваня в поддержку территориальной целостности КНР является неизменной.

1 октября посол КНР в США Си Фэн заявил, что Соединенным Штатам необходимо избегать стратегических просчетов в отношениях с Китаем. Дипломат напомнил, что вопрос Тайваня является главной «красной линией» в отношениях США и Китая.

Ранее Китай пообещал добиться воссоединения с Тайванем.