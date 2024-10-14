На парламентских выборах в Литве лидирует оппозиция

Оппозиция лидирует после подсчета почти половины голосов избирателей на парламентских выборах в Литве. Об этом со ссылкой на Главную избирательную комиссию страны сообщает ТАСС.

Оппозиционная Социал-демократическая партия набирает 25,13%. Второе место занимает новичок парламентских выборов — партия «Заря над Неманом», глава которой Ремигиюс Жемайтайтис отличился антисемитскими высказываниями. У «Зари над Неманом» — 18,65% голосов.

Правящая консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» выступила неудачно. У нее третье место и всего лишь 10,73% голосов.

14 октября сообщалось, что в парламент Литвы, по предварительным итогам очередных выборов, проходят представители шести политических партий.

22 июля Ингрида Шимоните была утверждена в должности премьер-министра Литвы. Соответствующий декрет подписал глава государства Гитанас Науседа. Срок полномочий нового правительства недолгий — всего три месяца. Министры сложат полномочия в октябре, после завершения парламентских выборов. Затем новый кабинет будет сформирован с учетом мнения победивших на выборах партий.

Ранее Литва призвала ЕС начать работу над пятнадцатым пакетом санкций против РФ.