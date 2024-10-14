Глава МИД Венгрии обвинил США в попытке вмешаться в выборы в 2022 году

Из США предпринимались попытки вмешательства в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом РИА Новости заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«С другой стороны океана — очень-очень сильно, скажем так», — сказал глава МИД Венгрии.

Сийярто добавил, что во время выборов в стране осуществлялось «очень мощное» вмешательство. По его словам, на реализацию плана тратились миллионы долларов. При этом на текущий момент венгерской оппозиции продолжает поступать иностранное финансирование, подчеркнул министр.

В сентябре член парламентского большинства Гиви Миканадзе заявил, что американские санкции против Тбилиси в преддверии парламентских выборов в Грузии в октябре являются вмешательством иностранной силы в электоральный процесс. Он отметил, что рестрикции служат попыткой повлиять на волю грузинских избирателей.

Ранее страна ЕС раскритиковала США за санкции против российских СМИ.