В ФБР не нашли в инциденте с вооруженным человеком попытки покушения на Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не увидело в попытке вооруженного человека проникнуть на выступление кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа покушения на жизнь политика. Об этом, ссылаясь на источники в американских правоохранительных органах, сообщает газета New York Post (NYP).

Собеседники издания заявили, что жизнь экс-президента не находилась в опасности, а нахождение вблизи места его выступления вооруженного человека не является попыткой покушения.

13 октября сообщалось, что полиция задержала 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вема Миллера, пытавшегося попасть на митинг Трампа с заряженным дробовиком. Инцидент не повлиял на организацию действий по обеспечению безопасности бывшего президента. Миллера отпустили под залог в размере $5 тыс.

На следующий день шериф округа Риверсайд штата Калифорния Чад Бьянко заявил, что предотвращена третья попытка покушения на Трампа.

Ранее Трамп потребовал военный самолет для защиты от Ирана.