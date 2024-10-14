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В ЕК прокомментировали правовой статус РПЦ

В ЕК заявили, что коллективные решения в отношении РПЦ приниматься не будут

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РИА Новости

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в беседе с газетой «Известия» прокомментировал возможность принятия коллективных решений в отношении правового статуса Русской православной церкви Московского патриархата на территории сообщества.

«Что касается определения правового статуса религиозных организаций, то эта компетенция принадлежит государствам-членам», — сказал Стано.

1 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, которая призывает государства — члены ЕС признать роль РПЦ как «инструмента российской государственной пропаганды».

В июне прошлого года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна наложил запрет на въезд в страну для патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам эстонского дипломата, решение связано с тем, что он является соучастником «серьезных нарушений прав человека» в контексте украинского конфликта.

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение властей Эстонии является «плевком в душу» православным. Он отметил, что у Кирилла не было планов посещения республики, «так что на практические аспекты графика предстоятеля РПЦ данный запрет никак не повлиял».

Ранее молдавские власти обвинили местную православную церковь в связях с РФ.

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