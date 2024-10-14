Москва, одержав победу на Украине, будет диктовать условия мира. Об этом в интервью Radio Universum заявил экс-руководитель чешской военной разведки генерал Андор Шандор.

Он назвал странными заявления президента Украины Владимира Зеленского, с которыми согласны на Западе, о том, что диктовать условия мира будет именно Киев. Генерал подчеркнул, что проигравшие ничего сделать не смогут, а диктовать свои условия будет только победитель. А им является Россия.

Шандор отметил, что Запад уже давно обманывает себя в том, что Украина может одержать какую-либо победу в конфликте с Российской Федерацией.

13 октября сообщалось, что министерство обороны ФРГ потеряло веру в то, что украинские войска смогут добиться успеха в зоне специальной военной операции и захватить территории, занятые российской армией.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «план победы» президента Зеленского планируют показать украинцам в ближайшие дни.

Ранее в Раде не поняли «плана победы» Зеленского.