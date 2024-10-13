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Вооруженный человек пытался попасть на митинг Трампа в Калифорнии

Полиция задержала пытавшегося попасть на митинг Трампа человека с дробовиком

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Marco Bello/Reuters

Рядом с местом проведения митинга кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа в Калифорнии задержали вооруженного человека. Об этом сообщает телеканал KTLA.

Задержанным оказался 49-летний житель Лас-Вегаса Вем Миллер. При нем был заряженный дробовик. Злоумышленника задержали 12 октября, инцидент не повлиял на организацию действий по обеспечению безопасности Трампа. Миллера отпустили под залог в размере $5 тыс.

Отмечается, что Миллер пытался пробраться на мероприятие по поддельному пропуску. Как заявил шериф округа Риверсайд, полиции, вероятно, удалось предотвратить очередную попытку покушения.

25 сентября Трамп заявил, что Иран якобы угрожает его жизни.

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее Байден предупредил Иран, что США сочтут покушение на Трампа актом войны.

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