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Борис Джонсон рассказал о желании Германии пожертвовать Украиной

Борис Джонсон в мемуарах: накануне СВО ФРГ готовилась пожертвовать Украиной

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Matt Dunham/AP

Перед началом СВО некоторые политики из ФРГ предлагали пожертвовать Украиной, чтобы избежать экономических проблем. Об этом сказано в мемуарах экс-премьера Британии Бориса Джонсона Unleashed, передает «Лента.ру».

«Когда оставалось всего шесть дней до начала СВО, у меня была продолжительная беседа с Олафом Шольцем. Немцы были несчастны», — рассказал Джонсон, отметив, что ФРГ, которая попала в «большую зависимость от российского газа», тогда понимала, что конфликт на Украине повлечет масштабные потрясения в экономике.

Как вспоминает Джонсон, один из помощников Шольца предположил, что Украина попросту не будет сопротивляться.

«Я понял, о чем он подумал. Разве не было бы лучше для всего мира — даже если бы это стало трагедией для Украины, — если бы все это закончилось быстро?» — рассказал Джонсон.

Также в мемуарах Джонсона сказано, что Соединенное Королевство не планировало помогать украинским властям в Киеве после начала СВО. По его словам, Лондон планировал поддерживать сопротивление. Он добавил, что тогда генералитет страны не видел смысла предоставлять Украине полномасштабную военную помощь, так как «было уже поздно».

В мемуарах Джонсон также удивился тому, что его считают виновным в срыве переговоров Москвы и Киева в 2022 году. По его словам, такая оценка распространена в Германии и других странах, однако украинские власти не собирались соглашаться на российские условия. Он отметил, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский договорился о мирной сделке на тех условиях, он бы не просидел в президентском кресле более пяти минут.

Ранее Борис Джонсон признался в любви к России.

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