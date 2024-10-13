Матвиенко заявила, что в СНГ нет диктата и «старшего брата»

В Содружестве независимых государств (СНГ) нет такого строгого надзора за действиями стран-участниц, какой есть в большинстве международных организаций, а также стоящего над всеми «старшего брата», заявила в эфире телеканала «Беларусь-1» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Здесь нет старшего брата, никакого понукания, а здесь все государства равны. Отсутствует и диктат — то, что мы видим сейчас в большинстве международных организаций», — сказала председатель Совфеда.

По ее словам, в других объединениях последнее слово всегда остается за США, НАТО и коллективным Западом, а другие мнения не учитываются. Кроме того, западные государства поощряют санкционное давление и недобросовестную конкуренцию, отметила Матвиенко.

О том, что Запад пытается диктовать свою точку зрения странам, которые намерены продолжать и развивать сотрудничество с Россией, ранее заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

При этом, по его мнению, слова европейских лидеров часто не сходятся с их действиями. Есть страны, которые входят и в Североатлантический альянс, и в Евросоюз, однако они не прекращают контактов с РФ, добавил глава государства.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал саммит БРИКС в России демонстрацией потери авторитета Западом.