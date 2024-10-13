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В США заявили, что Европа приближается к переломному моменту своего существования

Bloomberg: у Европы мало времени, чтобы отстоять свое место в «жестоком мире»

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европе остается совсем мало времени до переломного момента и того, чтобы «отстоять свое место в жестоком мире». Об этом говорится в статье американского агентства Bloomberg, которое вынесло фразу про «жестокий мир» в заголовок материала.

«Европейский проект приближается к критической точке. Сочетание политического паралича, внешних угроз и экономического недуга грозит положить конец амбициям Европейского союза стать самостоятельной глобальной силой», — считает издание.

Далее идет перечисление проблем, с которыми столкнулись европейские государства. Так, автор статьи напоминает, что во Франции право вето в новом правительстве получили крайне правые, в Германии один из крупнейших производителей автомобилей решил закрыть заводы на родине, а технологические гиганты США начали отворачиваться от рынка ЕС из-за законодательства, касающегося сферы искусственного интеллекта.

Все это, утверждает Bloomberg, говорит о неспособности Евросоюза действовать как «сплоченный и динамичный экономический блок».

В то же время отмечается, что в США и Китае тоже есть проблемы, однако их системы позволяют генерировать капитал для обороны и вложения в передовые технологии, а европейская — нет.

Ранее президент Франции заявил о необходимости переосмысления связей Европы с Россией.

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