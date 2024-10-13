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Кавказовед назвал козырь партии «Грузинская мечта» на предстоящих выборах

Кавказовед Крылов: ошибки Запада могут сыграть на руку «Грузинской мечте»

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РИА «Новости»

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» может извлечь выгоду из просчетов США и Евросоюза, которые фактически дали понять, что признают выборы только в случае победы оппозиционной партии «Единое национальное движение» под руководством Михаила Саакашвили. Об этом заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Крылов, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, Запад часто недооценивает грузинское общество, ожидая от него полного следования своим указаниям. Однако попытки навязать европейские либеральные ценности продолжают терпеть неудачу, что может позволить «Грузинской мечте» удержать власть, отметил Крылов.

В конце сентября основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что враждебные внешние силы и оппозиция стремятся «стереть Грузию с карты».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Ранее в Грузии призвали Запад не проявлять «двойные стандарты».

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