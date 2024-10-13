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Forbes: Харрис поддерживают больше миллиардеров, чем Трампа

Forbes: в числе сторонников Харрис больше миллиардеров, чем у Трампа

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Adam Gray/Reuters

Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа — 49. Об этом сообщил журнал Forbes.

В числе сторонников Харрис — экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель соцсети LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Дастин Московиц, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт, кинорежиссер Стивен Спилберг и другие.

При этом Трампа поддерживают многие американские промышленные магнаты, включая главного исполнительного директора нефтегазовой компании CrownQuest Operating Тимоти Данна и сооснователя американской розничной сети Home Depot Харольда Хамма.

Отмечается, что некоторые миллиардеры пока не поддержали ни одного из кандидатов, в их числе основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Харрис осудили за поведение на встрече с избирателями.

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