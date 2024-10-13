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Премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев

Премьер Микати назвал вызовом ООН угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев в Ливане

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Global Look Press

Глава ливанского кабмина Наджиб Микати призвал не игнорировать угрозы Израиля в адрес миротворческих сил ООН. Заявление политика опубликовала в X пресс-служба правительства.

По мнению Микати, премьер Биньямин Нетаньяху бросил новый вызов ООН отказом прекратить боевые действия в Ливане. Глава правительства также считает необходимым ответить на ультиматум генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием вывода Временных сил организации из республики.

«Ливан, осуждающий позицию Нетаньяху и его агрессивные действия против миротворцев, подтверждает свою приверженность резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует остановить развязанную против Ливана войну», — сказал Микати.

7 октября The New York Times написала о том, что израильская армия подвергает опасности миротворцев ООН, разместив свои позиции рядом с миссией всемирной организации на время сухопутной операции против «Хезболлы» в Ливане. 10 октября стало известно, что Главный штаб Временных сил ООН в южном Ливане и опорные пункты миротворческих сил неоднократно подвергались обстрелам со стороны Израиля. Двое миротворцев получили ранения при обстреле танком Израиля наблюдательного пункта сил ООН.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила об ограниченных наземных рейдах в южном Ливане против ливанского шиитского движения «Хезболла». Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных» операциях в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов. Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории.

Ранее Израиль отказался отменять решение об объявлении генсека ООН персоной нон-грата.

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Операция Израиля в Ливане
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