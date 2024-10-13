В Ираке предсказали последствия войны на Ближнем Востоке

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке и его превращение в полномасштабную войну приведут к глобальному кризису в энергетической сфере. Такое мнение выразил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, его цитирует портал Shafaq News.

«Начало широкомасштабной войны в регионе крайне негативно скажется на экспорте энергоносителей и мировом судоходстве и тем самым спровоцирует глобальный энергетический кризис», — заявил он.

Хусейн подчеркнул, что иракские власти считают недопустимым использование территории своей страны для ударов по соседним государствам, включая Иран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. После этого еврейское государство начало операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Ранее экс-генсек НАТО назвал главную проблему конфликта на Ближнем Востоке.