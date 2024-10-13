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Иран заявил, что готов к войне

МИД Ирана: страна готова к войне, однако стремится к миру

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Iranian Presidency Office/AP

Иран подготовлен к возможной войне, однако власти республики предпочли бы избежать эскалации, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Его цитирует РИА Новости.

«Это твердая позиция исламской республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны... Однако мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для справедливого мира в Газе и в Ливане», — заявил глава иранского МИД.

Также 13 октября Арагчи рассказал, что Тегеран в последние дни делает многое, чтобы предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке, однако не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах защиты своих граждан и национальных интересов.

Он также отметил, что США направили Израилю рекордное количество оружия и планируют отправить американских солдат в еврейское государство для управления ракетными системами.

До этого агентство Reuters выяснило, что иранские власти пригрозили началом боевых действий против государств Персидского залива, если те предоставят израильской авиации свое воздушное пространство.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут войны с Ираном.

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