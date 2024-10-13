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Экс-генсек НАТО назвал правильным построение добрых отношений с РФ в прошлом

Столтенберг: решение строить добрые отношения с РФ в прошлом было правильным

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Ints Kalnins/Reuters

Решение стран НАТО выстраивать добрые отношения с Россией после холодной войны было правильным, считает бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал экс-генсек.

Он также сравнил период холодной войны с текущей обстановкой в мире и признался, что считает противостояние НАТО и Организации Варшавского договора более предсказуемым, так как тогда никто не хотел рисковать возможным началом полномасштабного «горячего» конфликта.

При этом Столтенберг подчеркнул, что сегодня западные страны инвестируют в военные мощности, «не для того, что вести войну, но чтобы ее избежать», поскольку в ином случае Россия якобы не будет воспринимать НАТО всерьез.

До этого Столтенберг в интервью газете Politico рассказал, что самые сложные переговоры по Украине были в 2022 году и касались поставок оружия и их наращивания.

В качестве примера Столтенберг рассказал о ситуации с поставками переносного противотанкового комплекса производства США Javelin. Идея поставки комплексов долгое время считалась провокационной и вызывала многочисленные дискуссии внутри альянса.

Ранее экс-депутат Европарламента Мик Уоллес посоветовал Столтенбергу пойти воевать за ВСУ.

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