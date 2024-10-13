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В Крыму назвали план Зеленского частью информационной войны

Константинов: придумывая формулы, Зеленский занимается информационной войной

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о «мирных инициативах» — это не более чем часть информационной войны, которую поощряет Запад, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.

«<...> Он занимается информационной войной, пытаясь придумать разные формулы. <...> Мы уже знаем, как только Зеленский говорит о мире, значит, Америка уже подготовила для нас очередную гадость», — высказался спикер.

По мнению Константинова, фигура Зеленского существует «пока есть война», так как если наступит мир, то на украинского президента насядут с вопросами о несоблюдении Минских соглашений, а также о том, почему он допустил начало боевых действий и «полное уничтожение страны».

13 октября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что в ближайшие дни украинцам покажут «план победы» Зеленского. По мнению Подоляка, Зеленский «достаточно эффективно» проведет презентацию, на которой расскажет о всех деталях плана, который, подчеркнул советник, касается «политического принуждения, дипломатического, экономического, военного».

Ранее бывший президент Финляндии предупредил Украину, что ресурсы Запада для нее заканчиваются.

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