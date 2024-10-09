Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине запретили мобилизацию мужчин 18–25 лет

Депутат Рады Гончаренко: принят проект, запрещающий мобилизацию мужчин 18–25 лет

close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Рада запретила мобилизацию 18–25-летних», — написал депутат.

По мнению Гончаренко, мобилизация детей — это позор.

При этом депутат сообщил, что демобилизация этим документом не прописана.

До этого бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк заявил, что мобилизационный возраст на Украине необходимо снижать каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта с Россией.

По его мнению, с начала 2025 года в ряды сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. В случае продолжения конфликта, как отметил Сиротюк, следует призывать в армию 23-летний. Также он заявил, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать мужчин в возрасте 18–25 лет являются «опасным и преступным популизмом».

Ранее в Раде рассказали о сигнале украинцам уезжать из страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами