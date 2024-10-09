На Украине запретили мобилизацию мужчин 18–25 лет

Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Рада запретила мобилизацию 18–25-летних», — написал депутат.

По мнению Гончаренко, мобилизация детей — это позор.

При этом депутат сообщил, что демобилизация этим документом не прописана.

До этого бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк заявил, что мобилизационный возраст на Украине необходимо снижать каждые полгода в условиях продолжающегося конфликта с Россией.

По его мнению, с начала 2025 года в ряды сил обороны можно было бы привлекать с 24 лет. В случае продолжения конфликта, как отметил Сиротюк, следует призывать в армию 23-летний. Также он заявил, что призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать мужчин в возрасте 18–25 лет являются «опасным и преступным популизмом».

Ранее в Раде рассказали о сигнале украинцам уезжать из страны.