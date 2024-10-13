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Медведев прокомментировал слова Стармера Зеленскому о ракетах Storm Shadow

Медведев назвал Украину фантомом, которому не выиграть конфликт с Россией

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале позицию премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросу разрешения украинским войскам бить вглубь России ракетами Storm Shadow.

По мнению политика, фразу британского премьера в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским о том, что Storm Shadow не выиграют Украине войну, стоит дополнить.

«Надо было добавить: «Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!». Стармер странный парень, как все британские PM: призвал Хамас вернуть «сосиски» из сектора Газа. Какая разница sausages и hostages «сосиски» и «заложники». — пер. «Газеты.Ru» !» — написал Медведев.

Незадолго до этого газета The Daily Telegraph цитировала заявление Стармера о том, что «ни одна война никогда не была выиграна с помощью одного оружия». Британские премьер подчеркнул, что в отношении Storm Shadow позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась. В конце сентября премьер оговорился в ходе выступления и призвал палестинское движение ХАМАС освободить «сосиски» вместо израильских заложников, так как произношение этих слов в английском языке схоже.

10 октября издание The Independent писало, что переговоры Стармера с Зеленским об ударах вглубь России британскими ракетами не дали результата.

Ранее в Службе внешней разведки РФ назвали приоритетную цель для Storm Shadow в России.

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