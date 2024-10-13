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Молдавский депутат объяснила, зачем Кишинев делает из России «монстра»

Депутат Молдавии Апостолова: Кишинев в угоду Западу создает из РФ монстра

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РИА Новости

Власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду создают из России «образ монстра», стремясь угодить Западу. Об этом на брифинге в Кишиневе заявила депутат от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова, передает РИА Новости.

«Сколько кредитов уже взяла Молдавия у ЕС! Санду и партия власти создают из России образ монстра, лишь бы та не помогла нам стать самостоятельнее», — подчеркнула депутат.

По словам Апостоловой, оставить Санду у власти означает совершить преступление.

До этого политолог Александр Кориненко заявлял, что Евросоюз открыто и не скрывая вмешивается в выборы в Молдавии, стремясь обеспечить победу Санду.

По оценке Кориненко, в Молдавии европейцы «пошли ва-банк», поскольку им надо победить в этой стране любой ценой.

20 октября в Молдавии пройдут президентские выборы и референдум об одобрении или неодобрении гражданами республики перспектив вступления страны в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уничтожит бюллетени для участков в трех российских городах.

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