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ЦИК Молдавии уничтожит бюллетени для участков в трех российских городах

ЦИК Молдавии уничтожит бюллетени для участков в Петербурге, Ярославле и Сургуте

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Aurel Obreja/AP

На предстоящих выборах президента Молдавии в России будут открыты лишь два участка из пяти предполагаемых ранее. В связи с этим ЦИК республики постановил уничтожить бюллетени, предназначавшиеся для участков в Петербурге, Ярославле и Сургуте, сообщает РИА Новости.

Всего будет уничтожено 33 тысячи избирательных бюллетеней.

По словам главы Центризбиркома Молдавии Анжелы Караман, окружной избирательный совет уведомил ЦИК о том, что не может открыть участки в указанных российских городах в связи с тем, что МИД республики отказывает в оказании какой-либо помощи в этом вопросе. В таких условиях Центризбиркому остается лишь уничтожить невостребованные бюллетени.

В свою очередь, МИД Молдавии настаивает на том, что из соображений безопасности на территории РФ будут открыты лишь два участка в Москве. Изначально предполагалось, что их будет 17, затем пять.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом об одобрении или неодобрении гражданами республики перспектив вступления страны в Евросоюз.

21 сентября суд в Молдавии отклонил жалобу о сокращении избирательных участков в РФ. Иск подавала оппозиционная Партия социалистов Молдавии (ПСРМ).

Ранее президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС без Приднестровья.

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