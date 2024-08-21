Байдена обвинили в возрождении терроризма

Президент США Джо Байден не смог помешать восстановлению террористических группировок, создающих угрозу для государства, считает конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц, передает РИА Новости. По его словам, это касается таких организаций как «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Терроризм стремительно возвращается. «Аль-Каида»* возрождается, они создают тренировочные лагеря. Возрождается ИГ ... восемь боевиков ИГ были арестованы всего несколько месяцев назад в трех американских городах прямо здесь в США, перейдя нашу широко открытую южную границу», — отметил Уолтц.

Он добавил, что террористические ячейки обосновались внутри США и могут готовить акты насилия против американских граждан. Уолтц подчеркнул, что в европейских государствах в последнее время удалось предотвратить примерно семь нападений террористов.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в росте преступности в США.