Российские представители в случае своего участия в очередном «мирном» саммите по Украине могут показать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «новую карту» Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Гораздо более вероятно, что Россия представит диктатору и его «штабу» новую карту Украины», — подчеркнул он, комментируя намерение властей Украины передать РФ украинский так называемый мирный план на мирном саммите по решению конфликта, который Киев хочет провести в ноябре.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что замешательство во властных структурах Украины по поводу проведения «саммита мира» по Украине в ноябре связано с успехами российской армии на поле боя.

11 октября Зеленский сообщал, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в ноябре.

При этом во вторник, 8 октября, советник главы офиса Зеленского Дарья Заровная сообщила, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине, которую в Киеве рассчитывали провести в ноябре этого года, не состоится.

Немецкий журнал Spiegel писал, что Украина в перспективе может отказаться от своей непримиримой позиции по возврату территорий, поскольку будущая сделка по урегулированию конфликта «должна быть выгодной» в том числе и для России.

Ранее Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией.