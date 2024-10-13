В США рассказали о серьезных трудностях ЕС в помощи Украине

Страны ЕС вкладываются в производство вооружения на Украине, поскольку заводы Евросоюза не успевают производить нужное для ВСУ количество оружия. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Европа и США направляют Украине оружие на миллиарды долларов, однако национальная оборонная промышленность западных стран с трудом справляется с удовлетворением спроса на оружие в ВСУ.

«Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое нужно Украине… самый простой способ для украинцев — сделать это самим», — отметил неназванный дипломат, слова которого приводит WP.

Военный аналитик, опрошенный изданием, подчеркнул, что инвестирование в украинский сектор вооружений «обеспечивает большую гибкость» и «дает Украине больше возможностей в короткие сроки», однако «важно отметить, что ничто из этого не заменит крупномасштабные поставки оружия западного производства на Украину».

До этого агентство Bloomberg писало, что попытки украинского лидера Владимира Зеленского добиться быстрого вступления Украины в ЕС свидетельствуют о том, что союзники все дальше дистанцируются от Киева.

Ранее ЕС согласовал выдачу кредита Украине под российские активы.