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Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Пакистан

МИД Китая: премьер Госсовета КНР Ли Цян 14–17 октября посетит Пакистан

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Mark Schiefelbein/AP

Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Пакистан с официальным визитом в период с 14 по 17 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, слова которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении уточняется, что Ли Цян примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде по приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

В сентябре заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун заявлял, что Китай считает ШОС приоритетом внешней политики Пекина.

В состав Шанхайской организации сотрудничества в настоящее время входят Китай, Россия, Индия, Иран, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

12 октября генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявлял, что объединение готово к углублению политического сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

Ранее в ШОС назвали потенциальных новых членов организации.

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